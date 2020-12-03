Россиянин сбывал поддельные доллары и российские рубли в Беларуси. Он покупал товары через интернет

Источник материала: Tut.by

34-летний россиянин сбывал поддельные доллары и российские рубли на территории Беларуси. Мужчина жил у супруги, жительницы Витебска, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Мужчина покупал различные товары за «валюту» через интернет, кое-что потом перепродавал. Россиянин регистрировал российские и немецкие телефонные номера в мессенджерах, через которые договаривался с продавцами о встрече. За покупкой ехал на такси, иногда по телефону таксиста менял обстоятельства сделки.

«Своим жертвам мужчина представлялся гражданином России и пояснял, что может рассчитаться только валютой. В Верхнедвинске и Минске на уловку попались продавцы рогов животных, в Могилеве — ювелирных украшений, в Орше — пчелиного воска, а в Витебске — наушников и секрета желез бобра. В последующем поддельные купюры выявляли при обмене работники банков», — рассказали в милиции.

С февраля по март мужчина сбыл 145 тысяч фальшивых российских рублей (около 5 тысяч белорусских рублей) и 300 долларов в Минске, Могилеве и Витебской области.

Мужчину задержали российские полицейские в Ивановской области: он попался за аналогичные преступления. По предварительной информации, мужчина приобретал «деньги» на специализированных интернет-площадках у себя на родине.

В Беларуси по семи преступным эпизодам следователи возбудили уголовные дела за хранение и сбыт поддельных денег.