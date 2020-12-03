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В блогосфере отреагировали на провальное интервью главы одного из фондов из серии "Заграница Вам поможет"

04.12.2020 07:27 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На такие же "легкие деньги" рассчитывали и те, кто последовал призыву телеграм-каналов уволиться с госпредприятий. Фигурировали даже какие-то фонды из серии "Заграница Вам поможет". Вот только платить, как оказалось, никто и не собирался. А те, кто поддался призыву манипуляторов, уже горько об этом жалеют. Вот как в блогосфере отреагировали на провальное интервью главы одного из таких фондов, после которого все встало на свои места.

А что остается вам, невероятным? Работу потеряли, штрафы за нарушение общественного порядка вы платите за свой счет. Вам обещали бесплатные юридические услуги и выгодное трудоустройство? Приведите хоть один пример. Или думаете, что вас там ждут?

 
 
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На такие же "легкие деньги" рассчитывали и те, кто последовал призыву телеграм-каналов уволиться с госпредприятий. Фигурировали даже какие-то фонды из серии...
 
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