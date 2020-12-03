Истории на грани жизни и смерти

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Их профессия - не только охрана правопорядка. Нередки случаи, когда рядовые милиционеры, участковые, сотрудники Департамента охраны, патрульно-постовой службы становятся первыми, кто приходят на помощь. На этой неделе президентом объявлена благодарность инспектору ГАИ из Слуцкого района, который спас девочку от смерти. Часто ли происходят такие ситуации? Эти люди не считают себя героями, а говорят, что просто выполняют работу по зову сердца. Владимир Королев собрал истории на грани жизни.

Выезжая в деревню Гацук Слуцкого района, инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов и подумать не мог, что рядовая разборка о нарушении правил парковки окажется еще и спасением девочки.

Дмитрий Семибратов, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ОВД Слуцкого райисполкома: "Я заметил, что у одного из подъездов собралось несколько человек, было видно, что они пытались оказать помощь. Я бросил документы напарнику на колени, даже напарник не понял, куда я побежал, подбегаю к людям. Вижу, что на земле на животе лежит ребенок. Вижу, что ребенок уже синеет. И пытается, как рыба, взять воздух. Я понимаю, что ребенок задыхается, что он чем-то подавился. Потому что один из мужчин хлопал по спине ребенка".

Когда секунды решают все...

Дмитрий Семибратов, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ОВД Слуцкого райисполкома: "Я и в интернете видел, что и как в случае чего. И рассказывал мой родственник, когда-то в детстве он спас своего сына. Он также сделал. Ребенка обхватил двумя руками, сделал зацеп перед солнечным сплетением и произвел несколько движений. Там была пластинка для выравнивания зубов и кусок булки. Ребенок сделал несколько вздохов затяжных, видно, что начал дышать. Стало розоветь личико".

В шаге от трагедии

А это кадры спасения девушки в Могилеве. В милицию позвонили испуганные очевидцы и рассказали, что в окне на четвертом этаже общежития стоит девушка. Один из первых, кто оказался на месте, был участковый инспектор Аркадий Высоцкий. Когда девушка отвлеклась, милиционер встал в проем окна, вместе с помощником, оперуполномоченным уголовного розыска Максимом Мякшиным они втащили девушку обратно в комнату.

А это кадры тушения авто на дзержинской трассе. На прошлой неделе инспектор ДПС Александр Рубин сопровождал колонну грузовиков-длинномеров. Один из автомобилей загорелся во время движения. Водитель заметил дым из-под колеса и сразу остановился. Не раздумывая, инспектор, который до этого 10 лет проработал в МЧС, кинулся тушить большегруз. А его напарник в это время собирал огнетушители у остановившихся машин.

Окровавленный водитель в разбитой машине на поле - такую картину увидел инспектор ГАИ в Копыльском районе. Еще до приезда медиков милиционер оказал первую помощь, наложил жгут и остановил кровотечение. Выяснилось, что 53-летний мужчина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Подобные истории есть, наверно, у каждого милиционера, просто многие не считают своим долгом рассказывать об этом кому-либо.

Их профессия - не только охрана правопорядка

Вот и инспектор Дмитрий Семибратов из Слуцка, который спас жизнь школьнице, очень удивился, когда в интернет попали кадры спасения.

Дмитрий Семибратов, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ОВД Слуцкого райисполкома: "На следующий день утром дежурный по РОВД, просматривая записи регистратора и решили придать огласку. Я увидел в интернете утром. Прибежал ребенок, сын, сказал, что меня в интернете показывают, как девочку спас. Не считаю, что это героический поступок. Думаю, что каждый, находясь на моем месте, не проигнорировал данную ситуацию и оказал бы помощь".