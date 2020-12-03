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В. Макей: Определять будущее Беларуси - дело белорусского народа
04.12.2020 07:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Принцип невмешательства во внутренние дела и суверенного равенства государств призвал соблюдать министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников ОБСЕ. Глава белорусского МИД подчеркнул необходимость преодолеть дефицит взаимного доверия на пространстве ОБСЕ, сосредоточившись на реальных угрозах безопасности.
В свою очередь белорусская сторона готова к взаимовыгодному диалогу для повышения эффективности режимов контроля над распространением вооружений и мер укрепления доверия и безопасности. Онлайн-заседание СМИД ОБСЕ продолжится в пятницу, 4 декабря, по его результатам планируется принятие итоговых документов.
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Принцип невмешательства во внутренние дела и суверенного равенства государств призвал соблюдать министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече...
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