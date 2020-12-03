К 2022 году в Беларуси будет 600 электрозаправочных станций

Источник материала: БT

По прогнозам экспертов, к 2030 году 20% мирового автопарка будут составлять электромобили. И многие страны, в их числе и Беларусь, постепенно движутся к этой цели. И здесь важно и работать над удешевлением авто на зарядках, а также создавать благоприятную экосреду.

К концу этого года к услугам наших водителей "зеленых" авто будет уже 400 заправок, а к 2022 году планируется увеличить их количество до 600. Такая сеть позволит обслуживать до 15 тысяч электромобилей. Подробнее о том, как развивается сеть электрозарядных станций в Беларуси, расскажет Алина Лаппо.

По прогнозам экспертов, к 2030 году 20 % мирового автопарка будут составлять электромобили. И многие страны, в их числе и Беларусь, поступательно движутся к этой цели, используя различные меры для углубленного внедрения нового вида транспорта в жизнь населения. К концу этого года к услугам водителей "зеленых" авто будет уже 400 ЭЗС, а еще через год планируется увеличить их количество до 600. Такая сеть зарядных станций позволит обслуживать до 15 тысяч электромобилей. Подробнее о том, как развивается сеть электрозарядных станций в нашей стране, расскажет Алина Лаппо.

В Беларуси создана довольно развитая сеть электрозарядных станций, и число таких комплексов с каждым годом растет. Сегодня по всей стране работает 289 ЭЗС, к концу года добавится еще 111. К услугам водителей "зеленых" авто два вида зарядки - медленная и быстрая. Первую чаще всего размещают в местах, где обычно машину могут оставить на 6 - 8 часов, будь то гостиницы, крупные бизнес-центры или частный дом. Там, где автовладелец не готов долго ждать, стараются устанавливать быстрые устройства для зарядки, например, торговые центры или кинотеатры.

Андрей Котик, заместитель гендиректора компании "Белоруснефть": "Примерно через два-три года будут установлены супербыстрые комплексы, а буквально в следующем году, в 2022 - будет установлен первый комплекс. На одну станцию мы предполагаем около 30 электромобилей, надо сказать, что 600 зарядных станций в 2021 году - это примерно 18000 электромобилей, которые могут у нас заряжаться. И они будут заряжаться не только в нашей сети, ведь базовая сеть для того и служит, чтобы запустить рынок электромобилей, в том числе услуги по зарядке в различных местах".

Если раньше было всего 400 электромобилей по всей стране, то сейчас масштабы совсем другие. Серьезный толчок к приросту электротранспорта и увеличению электрозарядной сети дали многие факторы. Драйвером для развития послужила отмена таможенной пошлины и НДС при ввозе электрокара, а также белорусским автомобилистам на руку сыграет и запуск БелАЭС, благодаря которой, по словам специалистов, стоимость электроэнергии для заряда будет вдвое дешевле традиционного топлива для автомобилей.

Александр Драгун, директор РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка": "В июне этого года насчитывалось 400 электромобилей, после отмены таможенной пошлины и НДС за июнь-август количество электромобилей выросло на 830 электромобилей, и к концу 2020 года планируется, что численность вырастет до двух тысяч. Что касается прогноза международной энергетической компании Bloomberg, мы полагаем, что к 2025 году количество электромобилей вырастет до 230 тысяч".

Имеющаяся инфраструктура уже может обслуживать порядка 9000 тысяч автомобилей. По словам экспертов, развитие индустрии предполагает увеличение скорости заряда и в ближайшем будущем "электричку" можно будет заправить за несколько минут. Полноценное развитие сети произойдет ориентировочно к 2024 году.

Андрей Котик, заместитель гендиректора компании "Белоруснефть": "Мы также сегодня находимся в заключительной стадии построении полного комплекса — это отладка программ обеспечения, мобильного приложения. Мы оттачиваем наше взаимодействие с клиентами, чтобы с 1 января 2021 года запустить качественную услуга зарядки электромобилей. И на перспективу, в первую очередь думаем о том, как снижать время заряда. Примерно, через два-три года будут установлены супербыстрые комплексы, а буквально в следующем году, в 2022-м, будет установлен первый комплекс".

В том, что будущее за электромобилями, вряд ли кто-то сомневается, то количество электричек, которое появилось в нашей стране за текущий год, говорит о том, что инфраструктура электрозарядных станций развивается в правильном направлении. Ожидается, что полноценное завершение сети произойдет ориентировочно к 2024 году.