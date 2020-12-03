Минск готовится к Новому году. Где зарядиться праздничным настроением?

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Время стремительно приближает зимние праздники. В столице каждый день наряжают новогодние елки, устанавливают световые композиции, фотозоны. А вскоре зарядиться праздничным настроением можно будет и на рождественских ярмарках. В Минске они стартуют 18 декабря. Тем временем в магазинах и универмагах уже активно идет предпраздничная торговля. На новогодний шопинг отправилась Елена Витко.

Сезон предновогодней торговли в столице

Только елочных игрушек около 3 тысяч видов! Специально для зимнего шопинга столичные магазины и универмаги выделили дополнительные места и секции.

Декоративные еловые ветки, разнообразные деревянные и стеклянные шары и, конечно, символ нового года. Все это уже на прилавках столичных магазинов. В новогоднем ассортименте также есть и искусственные ели. На выбор - более 100 видов.

Елочные базары: новогодние красавицы на любой вкус

Для ценителей же хвойного аромата в продажу поступят и живые ели - более 30 тысяч. Новогодние деревья в кадках, зимние букеты. Приобрести зеленый декор можно будет в каждом районе столицы.

Дмитрий Плеханов, начальник отдела главного управления потребительского рынка Мингорисполкома: "В этом году елочные базары начнут работать с 22 декабря. Живую елочку можно будет приобрести вплоть до 31 декабря. Цены фактически останутся неизменными по отношению к уровню прошлого года. Этих локаций в Минске будет порядка 80".

Рождественские ярмарки стартуют 18 декабря

Зашумят и рождественские ярмарки. Уже 18 декабря павильоны в виде стеклянных сот и деревянных шале откроются на площадке у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Приобрести там можно будет как сувениры и игрушки, так и горячие напитки. Угощения же на фуд-кортах разнообразят: наряду с белорусскими блюдами (драники, пирожки, соленья) будут экзотические. Для гурманов - шашлык из морепродуктов, улитки, жареные каштаны.

Марина Саевич, директор КУП "Минсквнешторгинвест": "Кроме того, будут представлены у нас ремесленники с народными промыслами. Из культурной программы - фотобудку поставим, молодежь любит фотографироваться, будет кинотеатр 5D. В новогоднюю ночь площадка работает до 4 утра. 31 числа будет культурная программа. Днем это будет Дед Мороз и Снегурочка, хороводы. А с 20 до 23 будет фаер-шоу, неоновое шоу. Мы очень надеемся, что будет такая вот снежная погода - минус 2 - минус 5 со снежком, что придаст хорошего настроения горожанам и гостям столицы".

Новогоднее убранство столицы

Зарядиться атмосферой можно и сейчас. Каждый день в столице наряжают елки, устанавливают новые фотозоны и световые композиции. Эти деревья, например, появились впервые.

Евгений Потапович, мастер электросетевого района № 5 УП "Мингорсвет": "Конструкция состоит из кронштейна, на который крепится 12 веток. Ветки украшены световым шнуром. И световыми гирляндами. Основание будет укрыто еще декоративным подиумом".

Всего на Октябрьской площади вырастут 8 таких деревьев. Рядом продолжаются работы и над главной елкой. Золотые и красные шары занимают свое место. А на новогоднем таймере до боя курантов остается 28 дней.