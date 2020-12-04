В Бресте продолжается реставрация 5-го форта крепости. Что уже сделано?

Источник материала: Tut.by

На средства, выделенные Союзным государством Беларуси и России, в июне началась реставрация и музеефикация 5-го форта Брестской крепости. Сейчас завершается первая очередь работ. Далее специалисты приступят к созданию новой экспозиции. После обновления изменятся не только внешний облик музея, его «начинка», но и формат посещения, пишет «Вечерний Брест» .





«Музей 5-й форт» был создан около 20 лет назад. Какие-то ремонтные работы проводились сразу, как только форт был передан мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой»: в казармах вставили окна, сделали гидроизоляцию, уложили асфальт на дороге к форту, на входе появилась круглосуточная охрана, смотрители-кассиры, уборщики. Потом в связи с отсутствием финансов долгое время в форту ничего не делали…

Летом специалисты приступили к реставрации центральной части форта: левой части горжевой казармы, состоящей из шести казематов, и горжевого капонира.

В казармах будет размещена новая экспозиция. Туда провели отопление, очистили вентиляционные каналы, заменили окна, выполнили гидроизоляцию крыши казармы, установили аутентичные вентиляционные зонтики, выполненные по чертежам и планам начала ХХ века. От мха и грязи были очищены фасады казармы и горжевой капонир, затем их покрыли специальным консервирующим составом, чтобы не разрушался кирпич.

Обновлена территория в районе моста и входа в казарму. Здесь по-прежнему будет размещаться военная техника — артиллерийские орудия, бронетранспортер.





Новая экспозиция

Следующий этап реставрационных работ — создание постоянной экспозиции в горжевой казарме. Материалы для нее собирались ранее годами. Экспозиция будет располагаться в шести казематах левой части казармы:

— Начнется она с истории фортификации на белорусских землях. Один из залов расскажет о модернизации Брест-Литовской крепости. Будет создана экспозиция, рассказывающая о боевых действиях в 5-м форту в июне 1941 года. Еще три зала будут с элементами реконструкции, которые наглядно покажут, как выглядели помещения форта — жилые казематы, канцелярия, цейхгауз, умывальня — в начале ХХ века, — рассказал заведующий филиалом «Музей 5-й форт» Александр Коркотадзе.

В горжевом капонире создадут реконструкцию капонирных противоштурмовых орудий и одного из пороховых погребков в подземной потерне.





Посещение 5-го форта в новом формате

Пока еще не известна точная дата, когда вход в музей будет доступен для посетителей. После завершения всех работ какое-то время уйдет на тестирование отопления и гидроизоляции. Ранее исследовать подземные ходы форта, «вооружившись» фонариком, можно было самостоятельно или же с экскурсоводом. Сейчас же предполагается, что посещение будет возможным только с экскурсоводом.

— Планируем сделать входные билеты с уже включенной в них услугой посещения с экскурсоводом. Такой формат необходим и в целях безопасности посетителей, потому что форт все-таки — необычный музей. Также это позволит защитить музей от вандалов, которые портили аннотации, делали на стенах форта надписи, — пояснил заведующий филиалом.

Работники музея надеются, что реставрация и новая экспозиция 5-го форта привлечет большее количество посетителей. В прошлом году здесь побывали более 22 тысяч человек и было проведено более 320 экскурсий.