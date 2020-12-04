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То оттепель, то мороз. Погода в Витебске в выходные

04.12.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходные будут ветреными и с переменной температурой: в субботу — до +2 градусов, а в воскресенье — до -4 градусов, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Юрий Шепелев

В субботу днем будет до 2 градусов тепла, а вечером уже — 2 °C. Весь день порывистый ветер. Без осадков, пасмурно.

В воскресенье так же ветрено и облачно. Днем температура воздуха 0 °C, к вечеру подморозит до -4 градусов.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Выходные будут ветреными и с переменной температурой: в субботу - до +2 градусов, а в воскресенье - до -4 градусов.
 
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