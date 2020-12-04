То оттепель, то мороз. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Выходные будут ветреными и с переменной температурой: в субботу — до +2 градусов, а в воскресенье — до -4 градусов, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Юрий Шепелев

В субботу днем будет до 2 градусов тепла, а вечером уже — 2 °C. Весь день порывистый ветер. Без осадков, пасмурно.

В воскресенье так же ветрено и облачно. Днем температура воздуха 0 °C, к вечеру подморозит до -4 градусов.

Хороших вам выходных, друзья!

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