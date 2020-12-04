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Здравствуй, осень! В Брест на два дня вернется тепло
04.12.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ветренными.
В субботу будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +9°С, сообщает
В воскресенье будет облачно, без осадков. Столбик термометра поднимется до +7°С. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, вечером — 16 м/с.
Хороших выходных, друзья!
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