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Здравствуй, осень! В Брест на два дня вернется тепло

04.12.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ветренными.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +9°С, сообщает AccuWeather. Весь день ожидается сильный ветер. Во второй половине дня порывы будут достигать 13 м/с, передает pogoda.by.

В воскресенье будет облачно, без осадков. Столбик термометра поднимется до +7°С. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, вечером — 16 м/с.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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