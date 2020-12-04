Здравствуй, осень! В Брест на два дня вернется тепло

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, но ветренными.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +9°С, сообщает AccuWeather . Весь день ожидается сильный ветер. Во второй половине дня порывы будут достигать 13 м/с, передает pogoda.by .

В воскресенье будет облачно, без осадков. Столбик термометра поднимется до +7°С. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, вечером — 16 м/с.

Хороших выходных, друзья!