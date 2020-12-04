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Ветрено и серо. Погода в Могилеве в первые выходные декабря

04.12.2020 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые выходные декабря в Могилеве будут относительно теплыми, но серыми и ветреными. А вот следующая неделя, по предварительным данным pogoda.by, будет (наконец-то!) солнечной и морозной. И тоже ветреной.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 4 декабря, будет около нуля, облачно и без осадков. Обещают порывистый ветер.

В субботу также будет ветрено, серо и около нуля.

В воскресенье, 6 декабря, температура воздуха составит −4…0 °С, ветер немного утихнет. Прогнозируют переменную облачность. Возможны дождь и гололед.

А понедельник обещает быть первым в череде солнечных дней. Правда, вернется порывистый ветер и станет заметно холоднее: −5…−1 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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