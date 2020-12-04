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Ветрено и серо. Погода в Могилеве в первые выходные декабря
04.12.2020 08:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первые выходные декабря в Могилеве будут относительно теплыми, но серыми и ветреными. А вот следующая неделя, по
Сегодня, 4 декабря, будет около нуля, облачно и без осадков. Обещают порывистый ветер.
В субботу также будет ветрено, серо и около нуля.
В воскресенье, 6 декабря, температура воздуха составит −4…0 °С, ветер немного утихнет. Прогнозируют переменную облачность. Возможны дождь и гололед.
А понедельник обещает быть первым в череде солнечных дней. Правда, вернется порывистый ветер и станет заметно холоднее: −5…−1 °С.
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