«Мы видим активизацию репрессий». Епископ Юрий Кособуцкий прокомментировал аресты священнослужителей

Источник материала: Tut.by

Епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий поддержал священнослужителей, осужденных на сутки административного ареста. «Мы видим активизацию репрессий в отношении Католического Костела в нашей стране», — написал епископ на своей странице в Facebook.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Юрий Кособуцкий напомнил, что это уже не первый такой случай: 30 ноября тоже 10 суток получил греко-католический священник Виталий Быстров.

— Мы открыто выступаем против каждого греха, против беззакония и насилия, против вранья и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, так как каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Мы особым образом молимся о спокойствии, согласии, солидарности и единстве белорусского народа. Однако все это кто-то считает проявлением экстремизма, разжиганием вражды и т.д. — написал Юрий Кособуцкий

Он призвал молиться за страну, за народ, за арестованных по политическим мотивам, за тех кого увольняют с работы за их взгляды, кого запугивают и шантажируют, за всех, кому сегодня нужна поддержка.

Ксендз из горпоселка Россоны Вячеслав Барок накануне получил 10 суток ареста — за пропаганду нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). Таковой суд посчитал плакат Владимира Цеслера, который Барок разместил у себя в соцсетях.

Греко-католический священник Виталий Быстров получил 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном мероприятии. В суде священнослужитель заявил, что «совершал самостоятельную прогулку по улице Советской в Бресте. А во время нахождения в толпе имел разговор с сотрудником милиции».