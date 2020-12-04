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Ветер, холод, гололед. Погода в Гомеле в выходные
04.12.2020 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные на улице будет очень не комфортно,
В субботу днем +1°C, дожди и ветер порывами до 14 м/ сек.
В воскресенье уже -1 °C, также ветер, осадки и, как следствие — гололед.
Хороших выходных, друзья!
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