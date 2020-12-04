ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветер, холод, гололед. Погода в Гомеле в выходные

04.12.2020 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В выходные на улице будет очень не комфортно, обещает pogoda.by. Самый взрослый и мудрый месяц в году — декабрь в ближайшие дни сделает все возможное, чтобы как можно больше людей в пандемию оставалось дома: нагонит холода, спустит с неба дождь и добавит порывов пронизывающего ветра.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу днем +1°C, дожди и ветер порывами до 14 м/ сек.

В воскресенье уже -1 °C, также ветер, осадки и, как следствие — гололед.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декабрь в ближайшие дни сделает все возможное, чтобы как можно больше людей в пандемию оставалось дома - нагонит холода, спустит с неба дождь и добавит порывов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ветрено и серо. Погода в Могилеве в первые выходные декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика