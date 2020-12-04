Ветер, холод, гололед. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные на улице будет очень не комфортно, обещает pogoda.by. Самый взрослый и мудрый месяц в году — декабрь в ближайшие дни сделает все возможное, чтобы как можно больше людей в пандемию оставалось дома: нагонит холода, спустит с неба дождь и добавит порывов пронизывающего ветра.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу днем +1°C, дожди и ветер порывами до 14 м/ сек.

В воскресенье уже -1 °C, также ветер, осадки и, как следствие — гололед.

Хороших выходных, друзья!

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