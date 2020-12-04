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Вслед за другими: проезд подорожал в Могилевской области

04.12.2020 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Стоимость проезда в городском общественно транспорте в Могилеве вырастет на 10 копеек, такая информация размещена сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Могилевский облисполком решением №7-28 от 30 ноября увеличивает тарифы на проезд в общественном транспорте. Постановление вступает в силу после опубликования. Стоимость поездки возросла на 10 копеек в городском общественном транспорте и составляет 70 копеек за талон.

© Sputnik / Александр Уткин
Проезд в общественном транспорте дорожает: что будет с маршрутками?

Проездной в Могилеве на месяц можно будет купить за 42 рубля 4 копейки (автобус и троллейбус). В Бобруйске он обойдется дешевле – 41 рубль 16 копеек. Стоимость декадного проездного "рабочего дня" на один вид транспорта составит  8,90 рублей в Могилеве и 8,61 в Бобруйске.

Также вырастут тарифы на пригородные маршруты на 1 копейку за километр. Обычные маршруты составляют 9 копеек за километр, на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах — 11 копеек, на экспрессных — 12 копеек.

Маломерный, среднемерный и крупномерный багаж теперь будет стоить пассажирам 1, 2 и 4 копейки за километр соответственно.

Тарифы на проезд в общественном транспорте ранее подорожали в Минской, Гомельской, Гродненской, Витебской и Брестской областях.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Тарифы на проезд в общественном транспорте ранее подорожали в Минской, Гомельской, Гродненской, Витебской и Брестской областях.
 
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