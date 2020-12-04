«В 13 лет у меня уже был 5-й размер». Истории девушек, которые уменьшили грудь

Источник материала: Tut.by

Большая грудь далеко не всегда подарок природы для женщины. Кроме восхищенных взглядов и комплиментов от мужчин ее обладательницы сталкиваются с болью в спине и дискомфортом при ходьбе. Мы поговорили с девушками, которые уменьшили грудь. Они рассказали о ежедневных трудностях, насмешках одноклассников, реакции окружающих и любви к себе.