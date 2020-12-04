ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В 13 лет у меня уже был 5-й размер». Истории девушек, которые уменьшили грудь

04.12.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Большая грудь далеко не всегда подарок природы для женщины. Кроме восхищенных взглядов и комплиментов от мужчин ее обладательницы сталкиваются с болью в спине и дискомфортом при ходьбе. Мы поговорили с девушками, которые уменьшили грудь. Они рассказали о ежедневных трудностях, насмешках одноклассников, реакции окружающих и любви к себе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Все говорили что мне повезло, что большая грудь - это подарок. Я же считала это проклятьем».
 
Новости дня
Новости общества
 
Вслед за другими: проезд подорожал в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика