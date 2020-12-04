Дожди, ветер, но теплее. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно будет чуть теплее, чем в предыдущие дни, однако пасмурно, дождливо и ветрено, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу все время будет облачно, без осадков, но ветрено. Днем воздух прогреется до +7°C.

В воскресенье сплошная облачность и дожди. Также будет сильный ветер. Температура воздуха +1…3°C.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .