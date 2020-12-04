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Дожди, ветер, но теплее. Погода в Гродно в выходные
04.12.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно будет чуть теплее, чем в предыдущие дни, однако пасмурно, дождливо и ветрено,
В субботу все время будет облачно, без осадков, но ветрено. Днем воздух прогреется до +7°C.
В воскресенье сплошная облачность и дожди. Также будет сильный ветер. Температура воздуха +1…3°C.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные в Гродно будет чуть теплее, чем в предыдущие дни, однако будет пасмурно, дождливо и ветрено.
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