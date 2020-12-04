Нанес не менее 120 ударов. В Гомеле будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком убийстве 30-летней женщины, совершенном этим летом в агрогородке Корма Добрушского района.





Утром 1 августа жительница агрогородка Корма пришла к своей дочери, однако не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, она увидела на полу пятна крови — и сообщила в милицию. Милиционеры нашли в доме тело дочери женщины с признаками насильственной смерти.

Вскоре оперативники вышли на след убийцы — им оказался 39-летний сожитель убитой.

Согласно материалам дела, мужчина буквально истязал женщину на почве ревности. Он нанес ей не менее 120 ударов руками, ногами и твердыми предметами по голове, туловищу и другим частям тела. От полученных травм она умерла.