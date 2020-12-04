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Нанес не менее 120 ударов. В Гомеле будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу
04.12.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура
Утром 1 августа жительница агрогородка Корма пришла к своей дочери, однако не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, она увидела на полу пятна крови — и сообщила в милицию. Милиционеры нашли в доме тело дочери женщины с признаками насильственной смерти.
Вскоре оперативники
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Утром 1 августа жительница агрогородка Корма пришла к своей дочери, однако не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, она увидела на...
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