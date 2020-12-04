Беларусь рассчитывает на возобновление сообщения в рамках ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Беларусь рассчитывает на более активный диалог по постепенному возобновлению сообщения, заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе онлайн-заседания Евразийского межправительственного совета.

По его словам, ранее властям государств, входящих в ЕАЭС, пришлось применить жесткие меры для того, чтобы ограничить перемещение граждан внутри интеграционного объединения.

"Учитывая полученный опыт по сдерживанию инфекции, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции", - предложил глава белорусского правительства.

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