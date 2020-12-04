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Беларусь рассчитывает на возобновление сообщения в рамках ЕАЭС

04.12.2020 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Беларусь рассчитывает на более активный диалог по постепенному возобновлению сообщения, заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе онлайн-заседания Евразийского межправительственного совета.

По его словам, ранее властям государств, входящих в ЕАЭС, пришлось применить жесткие меры для того, чтобы ограничить перемещение граждан внутри интеграционного объединения.

"Учитывая полученный опыт по сдерживанию инфекции, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции", - предложил глава белорусского правительства.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Ограничения на передвижения граждан внутри интеграционного объединения были введены для того, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции.
 
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