Накануне Нового года: 31 декабря станет выходным днем в некоторых регионах РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. В последний день декабря жителям Татарстана, Ставропольского края, Крыма и еще трех областей России не нужно будет выходить на работу.

Сегодня о том, что 31 декабря станет официальным выходным в Татарстане, заявил президент республики, об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу рабочим днем определено 26 декабря", - заявили в пресс-службе.

Аналогичные переносы ожидают жителей Ставропольского края, Крыма, Белгородской, Курской и Владимирской областей. Указы глав этих регионов касаются госслужащих, однако такие же переносы рекомендовано сделать и коммерческим организациям.

"Новый год - семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице "Вконтакте".

Корпоративов не будет

Традиционных массовых новогодних гуляний в российских компаниях не планируется .

Организации в РФ приняли участие в опросе, который показал, что более 80% компаний не планирует проводить корпоратив на Новый год в связи с пандемией.

А что у белорусов?

В Беларуси с корпоративным новогодним отдыхом все не так однозначно, однако владельцы кафе и ресторанов признают : ситуация для них в этом году плачевная. Цены на проведение праздников остались прошлогодними, однако звонков и броней практически нет.

Каникулы в стране будут скромнее, чем в России. Стандартный выходной ждет граждан Беларуси на католическое Рождество - 25 декабря (пятница). На Новый год отдыхать жители страны будут с 1 по 3 января (пятница - суббота).

На вторую неделю 2021 года намечено четыре выходных: с 7 по 10 января. Однако "отработать" один день все же придется: рабочий день 8 января перенесен на следующую субботу - 16 января.

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