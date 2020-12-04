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Накануне Нового года: 31 декабря станет выходным днем в некоторых регионах РФ
04.12.2020 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. В последний день декабря жителям Татарстана, Ставропольского края, Крыма и еще трех областей России не нужно будет выходить на работу.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Сегодня о том, что 31 декабря станет официальным выходным в Татарстане, заявил президент республики, об этом сообщила пресс-служба главы региона.
"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу рабочим днем определено 26 декабря", - заявили в пресс-службе.
Аналогичные переносы ожидают жителей Ставропольского края, Крыма, Белгородской, Курской и Владимирской областей. Указы глав этих регионов касаются госслужащих, однако такие же переносы рекомендовано сделать и коммерческим организациям.
"Новый год - семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице "Вконтакте".
© Sputnik / Константин Михальчевский
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© Sputnik Беларусь / Инфографика
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