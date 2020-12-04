Глинтвейн и пироги: когда в Минске заработают новогодние ярмарки?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Новогодние ярмарки откроются в Минске 18 декабря, рассказала Sputnik начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Главные ярмарки устроят на Октябрьской площади возле главной елки страны и возле Дворца спорта. Здесь торговлю развернут в деревянных домиках, будут продавать новогодние угощения: пироги, имбирное печенье, глинтвейн, шоколад и сувениры. Эти площадки будут работать с 11 утра до 20 вечера, а с 24 декабря – до 23:00. В новогоднюю ночь "Калядны кiрмаш" будет принимать гостей до 4 утра.

Кроме того, рождественские и новогодние ярмарки откроются в парке имени Михаила Павлова, Комаровском сквере и Ботаническом саду.

"Их особенность в этом году – соблюдение всех профилактических антиковидных мер. Продавцы и посетители обязаны быть в масках", - уточнила Емельянова.

Ярмарки проработают до 14 января. Помимо общегородской ярмарки "Калядны кiрмаш" в каждом районе столицы на определенных локациях организуют праздничную торговлю и культурную программу.

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