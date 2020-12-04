Гражданин США буянил в минском отеле - теперь он под стражей и «уголовкой»

Источник материала: Tut.by

Американец буянил в минском отеле — на него завели уголовное дело и будут судить за хулиганство. Об этом сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

45-летний гражданин США в одном из отелей на проспекте Победителей разбил посуду, бытовую технику и повредил другое имущество отеля. Потом вышел на улицу и несколько раз ударил руками и ногами припаркованный автомобиль Porsсhe Panamera.

Буянил, «проявляя пьяную удаль и ничем не оправданную агрессию», пишет Следственный комитет.

Это было днем 12 сентября.

Сотрудники отеля обратились в милицию. Когда приехали оперативники, мужчина отрицал свою причастность к произошедшему. Агрессию объяснил тем, что не смог попасть в свой номер по карте доступа.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян — концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе была 1,8 промилле.

Американец под стражей, его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса, дело передали прокурору и скоро направят в суд.