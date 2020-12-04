Срочно призывают до 300 военнообязанных в Могилевской области. Что происходит

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщает Mogilevnews.by. Она самая масштабная с момента образования территориальных войск. Из запаса призывают до 300 военнообязанных — в Могилеве, Бобруйске, Кричеве.



Фото: Mogilevnews.by

«Любая подсистема безопасности требует постоянного совершенствования и развития, поэтому и проводится данная проверка», — объясняет необходимость комплексной проверки органов управления территориальной обороны военный комиссар Могилевской области полковник Александр Горошкин.

Первый этап проверки пройдет с 1 по 18 декабря. Из запаса будет призвано до 300 военнообязанных, а также поставлено в воинские части территориальных войск до 24 единиц техники. Проверке подвергаются Могилев, Бобруйск и Кричев.

Уже призвали офицеров запаса и часть солдат, сержантов. В понедельник, 7 декабря, будут призваны военнообязанные в основной состав территориальных войск, уточнил Александр Горошкин.

По информации СМИ, это самая масштабная проверка с момента образования территориальных войск. И она плановая. Проверка покажет, как исполкомы области за ограниченный срок справятся с формированием территориальных войск в трех районах и выполнят учебно-боевые задачи.

Завершающим этапом проверки будет командно-штабное учение с привлечением всех органов управления и территориальных войск под руководством зампредседателя Могоблисполкома.