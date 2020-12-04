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Срочно призывают до 300 военнообязанных в Могилевской области. Что происходит
04.12.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны,
«Любая подсистема безопасности требует постоянного совершенствования и развития, поэтому и проводится данная проверка», — объясняет необходимость комплексной проверки органов управления территориальной обороны военный комиссар Могилевской области полковник Александр Горошкин.
Первый этап проверки пройдет с 1 по 18 декабря. Из запаса будет призвано до 300 военнообязанных, а также поставлено в воинские части территориальных войск до 24 единиц техники. Проверке подвергаются Могилев, Бобруйск и Кричев.
Уже призвали офицеров запаса и часть солдат, сержантов. В понедельник, 7 декабря, будут призваны военнообязанные в основной состав территориальных войск, уточнил Александр Горошкин.
По информации СМИ, это самая масштабная проверка с момента образования территориальных войск. И она плановая. Проверка покажет, как исполкомы области за ограниченный срок справятся с формированием территориальных войск в трех районах и выполнят учебно-боевые задачи.
Завершающим этапом проверки будет командно-штабное учение с привлечением всех органов управления и территориальных войск под руководством зампредседателя Могоблисполкома.
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В воинские части территориальных войск также будет поставлено до 24 единиц техники.
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