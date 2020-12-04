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В Хойниках мошенница обещала выплаты пенсионерам за COVID-19, нужна была лишь предоплата

04.12.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хойниках женщина обещала пенсионерам «ковидные» компенсации. О подробностях мошеннической схемы рассказали в УВД.

Женщина приходила в дома к пожилым людям, представлялась медработником и рассказывала, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19, пенсионерам полагаются денежные компенсации. Только для резервирования денег необходимо внести небольшую сумму от 30 рублей.

Одной из пенсионерок такая информация показалась подозрительной, поэтому денег она не дала, а сразу после визита мошенницы позвонила в милицию. Женщину задержали. К тому времени ей удалось выманить у троих пожилых людей 120 рублей.

Кстати, 51-летняя жительница райцентра уже не раз была судима за подобные преступления.

 
 
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Одной из пенсионерок такая информация показалась подозрительной, поэтому денег она ей не дала, а сразу после визита мошенницы позвонила в милицию.
 
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