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В минских поликлиниках прекращают оказание плановой помощи. Что еще изменится?

04.12.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минских поликлиниках приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Это связано с COVID-19. Соответствующий приказ № 632 издал Комитет по здравоохранению. Как пояснили в справке одной из поликлиник столицы, с понедельника, действительно, отменены талоны, которые касаются плановой помощи.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Приказ Комитета по здравоохранению появился в телеграм-канале «Белые халаты. News». По документу с 4 декабря прекращается оказание плановой медицинской помощи
пациентам в амбулаторно-поликлинических учреждения Минска. Эту информацию подтвердили и в поликлиниках города.

— С понедельника все поликлиники переходят на режим оказания экстренной помощи, — пояснили в справке одной из поликлиник Минска.

Оказание экстренной помощи никто не приостанавливал. Под плановой помощью подразумевается помощь, которую оказывают пациентам вне обострения заболевания. Например, у человека артериальная гипертензия уже не один год, он периодически приходит на плановый прием к врачу вне обострения своего хронического заболевания. Сейчас такая помощь приостановлена. К плановой помощи также относится прохождение плановых анализов раз в полгода или год.

Телеграм-канал Минздрава опубликовал разъяснение по этому приказу. Среди нововведений:

  • прием вызова врача на дом будет обеспечен до 18.00;
  • для оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и температурящим на приеме в поликлинике и на дому в контактных бригадах, а также для работы в контактных центрах будут задействованы врачи-специалисты: неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и другие;
  • студентам Белорусского государственного медицинского университета, которых направили в поликлинику, организуют полную занятость;
  • в поликлиниках обеспечено оказание экстренной травматолого — хирургической помощи;
  • на медико-социальную экспертизу будут направляться пациенты в периоде временной нетрудоспособности и лица трудоспособного возраста при наличии признаков инвалидности;
  • для беременных сокращается количество посещений женских консультаций с учетом индивидуальных факторов риска по перинатальным и материнским осложнениям (внесены корректировки в планы ведения беременности).
  • работа школ по подготовке к беременности и родам организована в онлайн-формате.

Если у человека впервые выявили заболевания эндокринной системы, например, сахарный диабет, то таких пациентов будут принимать в Городском эндокринологическом диспансере. Там же будут выписывать рецепты на инсулин на три месяца. Льготные рецепты при необходимости будут выписываться в поликлинике. Для взрослых с эндокринными заболеваниями будут работать прямые телефонные линии, консультации будут проводить дистанционно.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минских поликлиниках приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Это связано с COVID-19.
 
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