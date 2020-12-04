В минских поликлиниках прекращают оказание плановой помощи. Что еще изменится?

Источник материала: Tut.by

В Минских поликлиниках приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Это связано с COVID-19. Соответствующий приказ № 632 издал Комитет по здравоохранению. Как пояснили в справке одной из поликлиник столицы, с понедельника, действительно, отменены талоны, которые касаются плановой помощи.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Приказ Комитета по здравоохранению появился в телеграм-канале «Белые халаты. News» . По документу с 4 декабря прекращается оказание плановой медицинской помощи

пациентам в амбулаторно-поликлинических учреждения Минска. Эту информацию подтвердили и в поликлиниках города.

— С понедельника все поликлиники переходят на режим оказания экстренной помощи, — пояснили в справке одной из поликлиник Минска.

Оказание экстренной помощи никто не приостанавливал. Под плановой помощью подразумевается помощь, которую оказывают пациентам вне обострения заболевания. Например, у человека артериальная гипертензия уже не один год, он периодически приходит на плановый прием к врачу вне обострения своего хронического заболевания. Сейчас такая помощь приостановлена. К плановой помощи также относится прохождение плановых анализов раз в полгода или год.

Телеграм-канал Минздрава опубликовал разъяснение по этому приказу. Среди нововведений:

прием вызова врача на дом будет обеспечен до 18.00;

для оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и температурящим на приеме в поликлинике и на дому в контактных бригадах, а также для работы в контактных центрах будут задействованы врачи-специалисты: неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и другие;

студентам Белорусского государственного медицинского университета, которых направили в поликлинику, организуют полную занятость;

в поликлиниках обеспечено оказание экстренной травматолого — хирургической помощи;

на медико-социальную экспертизу будут направляться пациенты в периоде временной нетрудоспособности и лица трудоспособного возраста при наличии признаков инвалидности;

для беременных сокращается количество посещений женских консультаций с учетом индивидуальных факторов риска по перинатальным и материнским осложнениям (внесены корректировки в планы ведения беременности).

работа школ по подготовке к беременности и родам организована в онлайн-формате.

Если у человека впервые выявили заболевания эндокринной системы, например, сахарный диабет, то таких пациентов будут принимать в Городском эндокринологическом диспансере. Там же будут выписывать рецепты на инсулин на три месяца. Льготные рецепты при необходимости будут выписываться в поликлинике. Для взрослых с эндокринными заболеваниями будут работать прямые телефонные линии, консультации будут проводить дистанционно.