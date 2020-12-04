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В минских поликлиниках прекращают оказание плановой помощи. Что еще изменится?
04.12.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минских поликлиниках приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Это связано с COVID-19. Соответствующий приказ № 632 издал Комитет по здравоохранению. Как пояснили в справке одной из поликлиник столицы, с понедельника, действительно, отменены талоны, которые касаются плановой помощи.
Приказ Комитета по здравоохранению появился в телеграм-канале
— С понедельника все поликлиники переходят на режим оказания экстренной помощи, — пояснили в справке одной из поликлиник Минска.
Оказание экстренной помощи никто не приостанавливал. Под плановой помощью подразумевается помощь, которую оказывают пациентам вне обострения заболевания. Например, у человека артериальная гипертензия уже не один год, он периодически приходит на плановый прием к врачу вне обострения своего хронического заболевания. Сейчас такая помощь приостановлена. К плановой помощи также относится прохождение плановых анализов раз в полгода или год.
Если у человека впервые выявили заболевания эндокринной системы, например, сахарный диабет, то таких пациентов будут принимать в Городском эндокринологическом диспансере. Там же будут выписывать рецепты на инсулин на три месяца. Льготные рецепты при необходимости будут выписываться в поликлинике. Для взрослых с эндокринными заболеваниями будут работать прямые телефонные линии, консультации будут проводить дистанционно.
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В Минских поликлиниках приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Это связано с COVID-19.
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