То ли осень, то ли зима: прогноз погоды на выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные погода существенно не изменится. Будет так же ветрено и некомфортно с температурой, близкой к нулю. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу будет преимущественно облачно, но без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Отдельные участки дорог останутся скользкими. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3ºС, максимальная днем −1…+4ºС, по юго-западу +5…8ºС. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый, поэтому будет казаться, что температура ниже.

6 декабря, в воскресенье, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -7ºС по востоку до +5ºС по западу страны, днем −4…+3ºС, в юго-западных районах на пару градусов теплее.

В начале следующей недели морозы усилятся.

В понедельник в Беларусь начнет поступать холодный континентальный воздух. Ожидается преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…8°С, по востоку при прояснениях до −10°С, максимальная днем 0…−6°С, в крайних западных районах до +2°С. Ощущение холода усилит порывистый ветер.

По предварительному прогнозу, в середине недели сохранится зимний характер погоды.