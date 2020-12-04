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Белорусы смогут полететь на Кипр с 1 марта
04.12.2020 12:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кипр откроет границу для белорусов 1 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кипрского правительства. Сейчас Беларусь отнесена к так называемой красной группе стран, но уже в первый день весны наши граждане смогут въехать на территорию Кипра. Нужно будет предоставить сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия отрицательный ПЦР-тест и сдать еще один тест по прибытии. Находиться на самоизоляции не придется.
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Кипр откроет границу для белорусов 1 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кипрского правительства. Сейчас Беларусь отнесена к так...
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