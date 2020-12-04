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"Тэатральны куфар - 2020" даст офлайн 12 перформансов

04.12.2020 12:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспериментальные перфомансы вне канонов и классики на минских площадках. Фестиваль "Тэатральны куфар" в 17-й раз презентует спектакли студенческих и молодежных театров. Форум традиционно международный, но постановки России, Бразилии и Ирана покажут через трансляции на ютуб-платформе. Оффлайн 12 драматических произведений в прочтении столичных Белгосуниверситета, Университета культуры и искусств. В афише есть и театральные представители Витебска и Новополоцка.

Сегодня студенты БГУКИ покажут перформанс по дневникам узника гетто Гродно. Форум посвятили столетию худобъединения УНОВИС. В этот раз вход на все показы бесплатный и сразу на двух площадках до 5 декабря.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Экспериментальные перфомансы вне канонов и классики на минских площадках. Фестиваль "Тэатральны куфар" в 17-й раз презентует спектакли студенческих и молодежных...
 
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