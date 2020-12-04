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Завтра прямую телефонную линию проведет заместитель Председателя Совета Республики Анатолий Исаченко

04.12.2020 12:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сенаторы продолжают решать проблемы людей, а также выявлять системные вопросы, волнующие население.

Завтра на прямую телефонную линию выйдет заместитель Председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Звонки будут приниматься с 09:00 до 12:00. Телефон на вашем экране. В ходе телефонной линии будет организована запись разговора и онлайн-трансляция.

 
 
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Сенаторы продолжают решать проблемы людей, а также выявлять системные вопросы, волнующие население. Завтра на прямую телефонную линию выйдет заместитель...
 
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