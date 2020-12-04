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Сенаторы продолжают решать проблемы людей
04.12.2020 12:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Также в субботу по традиции на связь с белорусами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, а в столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.
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Также в субботу по традиции на связь с белорусами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы...
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