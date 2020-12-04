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Инновационный карт-бланш для студентов творческих вузов
04.12.2020 12:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Студенты творческих вузов Беларуси получат карт-бланш в реализации своих стартапов. Такое решение накануне озвучили на дискуссионной платформе в Университете культуры и искусств. Для того, чтобы идея стала полноценным проектом, студентам достаточно связаться с представителями Молодежного парламента даже через личные соцсети. Кроме предложений, можно внести изменения в уже существующие программы, высказать плюсы и минусы работы. Государство, а именно Совет Республики, обещает предоставить административные инструменты к решению задач.
Дискуссии в формате круглого стола оффлайн продолжатся. Так, активисты БГУКИ предложили реформатировать республиканский проект "Беларусь помнит" - рассказывать о героях - в том числе и через интерактивные проекты в соцсетях.
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Студенты творческих вузов Беларуси получат карт-бланш в реализации своих стартапов. Такое решение накануне озвучили на дискуссионной платформе в Университете...
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