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А. Лесик: Украина находится под внешним управлением

04.12.2020 12:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Киев заставляют раскачивать ситуацию в Беларуси извне. Такое мнение нашему телеканалу высказал председатель Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик. По его словам, в Украине много рассуждают о свободе и демократии, но не замечают внешнее управление, под которым находится страна.

Андрей Лесик, депутат Харьковского городского совета, глава Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Украина): "События, которые произошли в нашей стране, это 2013-2014 год, никак иначе, как государственный захват власти и переворот назвать нельзя. И события, которые были в последнее время в Беларуси, после президентских выборов, по сути имеют один и тот же сценарий. Соросовские грантоеды, люди, которые, по сути говоря, заинтересованы только в лоббировании американских интересов, прозападных интересов. И Украина сегодня, по сути говоря, находится под внешним управлением. Мне бы очень не хотелось, чтобы то же самое было в Беларуси. Пока мы не избавимся от внешнего управления, независимо это будет Порошенко или Зеленский. Мы прекрасно понимаем, что в нашей стране Зеленский продолжил тот же самый курс, что и Порошенко - курс в направлении ЕС и НАТО, а это пагубный курс. Подписав Ассоциацию с ЕС, мы уничтожили весь свой промышленный потенциал, и сейчас идет геноцид граждан Украины. Промышленность в Беларуси сохранена, и промышленный потенциал Беларуси колоссальный. Я считаю, что попытка переворота в Беларуси, как быстро произошло в Украине, провалилась, и заслуга прежде всего президента Лукашенко".

 
 
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Киев заставляют раскачивать ситуацию в Беларуси извне. Такое мнение нашему телеканалу высказал председатель Харьковской городской организации "Оппозиционная...
 
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