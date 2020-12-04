Биометрические паспорта и ID-карты начнут выдавать в Беларуси с 2021 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Назначение и дизайн

Для использования внутри страны уполномоченные органы будут выдавать ID-карты. По внешнему виду они напоминают водительские удостоверения с цветной цифровой фотографией владельца и персональными сведениями, а также содержат изображение подписи. На обратной стороне документа будет размещена черно-белая фотография меньшего размера и QR-код, который защитит карту от подделок.

© Photo : УВД Миноблисполкома ID-карта - лицевая сторона

Но это лишь первая ступень персональной безопасности. Внутри пластиковой карты будут "зашиты" микрочипы: их начинка будет содержать биометрические данные владельца, а также криптографические (то есть закодированные) сведения, которые необходимы для верификации подлинности электронной подписи.

© Photo : УВД Мингорисполкома ID-карта - оборотная сторона

Что касается биометрического паспорта, то он внешне не будет сильно отличаться от привычного синего документа. Лишь небольшой знак, размещенный на обложке укажет о новом формате, а внутри появится поликарбонатная персонализированная страница с чипом, в котором будет хранится биометрическая информация (отпечатки пальцев).

Документ потолстеет: дополнительные листы предназначены для виз. Уделено внимание и оригинальному дизайну с изображение национальных историко-культурных и архитектурных достопримечательностей. А вот привычных штампов о регистрации, заключении брака и детях не будет.

Новые документы будут выдавать без ограничения по возрасту граждан. ID-карту – с 14 лет (на срок до 10 лет). Но по ходатайству родителей, можно обратиться и с момента рождения ребенка (документ выдадут на 5 лет). На тех же условиях выдадут и биометрический паспорт. Разница лишь в том, что последний необходим только для зарубежных поездок.

Цена и сроки

Стоимость получения ID-карты составит 1 базовую величину (27 рублей). Для детей до 14 лет и тех, кто находится на государственном обеспечении, документ будет оформлен бесплатно.

© Sputnik / Сергей Пушкин В биометрическом паспорте будет пластиковая страница с персональными данными гражданина

За биометрический паспорт необходимо будет заплатить две базовые. К слову, без ID-карты получить новый образец паспорта не удастся.

Процедура оформления займет прежние сроки. В обычном порядке – 15 дней, в ускоренном – 10, в срочном – 5. Только обращаться за документами необходимо не в расчетно-кассовый центр как прежде, а отдел по гражданству и миграции.

© Sputnik / Сергей Пушкин Биометрический паспорт предназначен для выезда за границу

Лично приносить заявление и фото не понадобиться. Сбором данных для выдачи ID-карт займется специальный аппаратно-программный комплекс. Внутри будет размещено оборудование, которое сделает фото, отсканирует указательные пальцы, на экране графического планшета необходимо будет оставить личную подпись. После этого данные будут обработаны для исключения дублирования, а затем распечатать заявление-анкету.

Для выездного оформления документов будут функционировать и мобильные комплексы по сбору биометрических параметров.

От госуслуг до е-правительства

ID-карта представляет собой не просто документ, а, по сути, ключ для доступа к различным государственным услугам и юридическим действиям. К примеру, при ее помощи можно будет получать необходимые сведения в онлайн-формате, а также заказывать справки.

Идентификация граждан-пользователей будет происходить через личные виртуальные кабинеты и при использовании картридеров. Таким образом, в учреждениях и организациях отпадет необходимость вводить данные людей вручную. В перспективе это дает возможности создания единой автоматизированной системы, которая объединит различные структуры, свяжет и позволит упростить обмен информацией и взаимодействие государства, бизнеса и граждан.

Напомним, разработка биометрических документов в Беларуси велась с 2016 года. Сроки выдачи неоднократно откладывались. Первые образцы появились лишь осенью текущего года.

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