ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почтальон распространила личные данные правоохранителей - ей вменяют уголовную статью

04.12.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске почтальон собирала личные данные подписчиков издания МВД и распространяла их в интернете. В Следственном комитете завершили расследование этого уголовного дела, материалы направлены в суд. Подробности сообщает Следственный комитет.


Скриншот: Следственный комитет

Почтальон одного из отделений Минска собрала сведения о частной жизни подписчиков ведомственного издания МВД, а потом распространила в интернете личные данные (фамилии, имена, отчества, места жительства) 35 подписчиков, в том числе сотрудников милиции.

На допросе почтальон рассказала, что данные о сотрудниках распространяла из мести, так как до этого милиция задержала ее родственницу за административное правонарушение.

В Следственном комитете поясняют, что эти действия нанесли вред правам и свободам потерпевших, а также нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь.

Женщине вменяют ч. 1 ст. 179 УК РБ (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни). К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщине вменяют ч.1 ст. 179 УК РБ (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни). К ней применена мера пресечения в виде личного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обитатели Гродненского зоопарка подготовились к зимовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика