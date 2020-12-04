Почтальон распространила личные данные правоохранителей - ей вменяют уголовную статью

Источник материала: Tut.by

В Минске почтальон собирала личные данные подписчиков издания МВД и распространяла их в интернете. В Следственном комитете завершили расследование этого уголовного дела, материалы направлены в суд. Подробности сообщает Следственный комитет.



Скриншот: Следственный комитет

Почтальон одного из отделений Минска собрала сведения о частной жизни подписчиков ведомственного издания МВД, а потом распространила в интернете личные данные (фамилии, имена, отчества, места жительства) 35 подписчиков, в том числе сотрудников милиции.

На допросе почтальон рассказала, что данные о сотрудниках распространяла из мести, так как до этого милиция задержала ее родственницу за административное правонарушение.

В Следственном комитете поясняют, что эти действия нанесли вред правам и свободам потерпевших, а также нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь.

Женщине вменяют ч. 1 ст. 179 УК РБ (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни). К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.