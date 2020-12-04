Суд, отъезд директора и изъятый аппарат ИВЛ. Что сейчас происходит в гродненском детском хосписе

Источник материала: Tut.by

В последнее время гродненский детский хоспис сталкивается с проблемами. Как рассказали в организации, на днях сотрудники ДФР забрали из помещения хосписа на Гагарина новый аппарат ИВЛ. Также 1 декабря начался суд по делу расторжения договора аренды помещений, которые принадлежат Комбинату школьного питания Октябрьского района и которые были переданы общественной организации для творческих мастерских. Здесь одно время волонтеры шили СИЗы, которые бесплатно передавались гродненским врачам. TUT.BY узнал, что сейчас происходит с детским хосписом.





Общественная благотворительная организация «Гродненский детский хоспис» была основана 19 сентября 2008 года для помощи тяжело и безнадежно больным детям, имеющим множественные нарушения развития, и их семьям. Сегодня под опекой организации находятся более 50 семей. Занятия с детьми проходят в помещениях на улице Гагарина, а также на улице Игната Домейко при православной церкви, где в июле был открыт паллиативный центр.

«Гродненский детский хоспис» — общественная благотворительная организация, в которой есть специалисты, работающие с подопечными семьями в различных направлениях. Это поддержка тяжелобольных детей и их родителей и в психологическом, и в юридическом плане, а также здесь проходят различные реабилитационные мероприятия. Детский хоспис не может оказывать медицинские услуги, однако может инициировать сбор пожертвований на нужды ребенка, также здесь занимаются социализацией детей — в хосписе организованы творческие мастерские и проходят различные мероприятия.



Рождественский благотворительный бал и аукцион. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Например, в прошлом году в Гродно прошел Рождественский благотворительный бал, где организаторы объединили благотворительность и светское мероприятие: это был не просто званый вечер, а возможность собрать для нуждающихся определенную сумму. Например, присутствующим предлагали купить (а вернее, перечислить деньги на специальный счет) картины, которые рисовали представители дипмиссий Польши и Литвы совместно с подопечными хосписа и известными гродненскими художниками. Тогда было продано 10 картин.

Самый дорогой лот был приобретен за 2100 рублей. Все вырученные деньги поступили на счет хосписа. За эти средства было куплено специальное оборудование.





Во время открытия паллиативного центра в Гродно на улице Домейко представители хосписа говорили, что одна из главных миссий организации — улучшение качества социальных услуг, а это возможно только при условии повышения компетенций специалистов и развитии современных технологий в социальной сфере.

— Мы стремимся развивать паллиативную помощь для тяжелобольных детей, чтобы как меньше гродненцев выезжали за такой помощью за границу, а получали высококачественные услуги дома, — говорила директор хосписа Ольга Величко.

Помимо собственно паллиативной помощи, в хосписе занимались и различными волонтерскими проектами.

Например, весной этого года при гродненском хосписе стихийно организовалась площадка для пошива защитных костюмов, которые бесплатно передавались гродненским медикам.

К волонтерской работе над СИЗами подключились мамы тяжелобольных детей, волонтеры, привлекли и подопечных. В хосписе говорили, что детям важно чувствовать себя нужными обществу.

Совмещать пошив СИЗов и основную работу хосписа в помещении на улице Гагарина было тяжело. Поэтому летом организации были выделены помещения в урочище Пышки, куда перебрались волонтеры и творческие мастерские.

Предполагалось, что, когда СИЗы перестанут быть нужны медикам, здесь останутся только мастерские и специалисты продолжат обучение подопечных. Но осенью все вышло иначе.





15 октября в одном из дворов в микрорайоне Ольшанка во время благотворительной встречи с представителями гродненского детского хосписа директор Ольга Величко была задержана. Она провела сутки в ИВС, а позже была оштрафована на 15 базовых за участие в несанкционированном митинге, который проходил 6 сентября в областном центре. 22 октября в хоспис пришли сотрудники ДФР. В помещении, которое располагается на улице Гагарина, они и потребовали открыть все комнаты.

В протоколе осмотра было написано, что проводится проверка «в отношении должностных лиц ОБО „Гродненский детский хоспис“ по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов». Неравнодушные гродненцы были возмущены данным фактом и стали отправлять жалобы в прокуратуру. Оттуда пришел ответ: рассматриваться они не будут, так как жалобы по закону могут быть поданы в устной или письменной форме, а электронные обращения не содержат личную подпись заявителя и их подача в рамках УПК не предусмотрена . Рассмотрение — тоже.

1 декабря в детский хоспис снова пришли сотрудники ДФР. О визите рассказала директор благотворительной организации, ее слова подтверждают и другие сотрудники и волонтеры хосписа.

— Я присутствовала при всем том, что происходило. Да, аппарат ИВЛ забрали сотрудники ДФР. На просьбу нашего психолога Ирины показать какие-то документы было сказано буквально: «Выйдите вон». В итоге никакие бумаги нам не показали, а аппарат просто забрали. На каком основании — неизвестно, — говорит представительница хосписа Александра.





Директор же рассказывает еще одну странную историю, которая произошла 25 октября.

— В этот день в хоспис прислали якобы нового директора, который был назначен в горисполкоме. Местная власть видит в данной должности главного внештатного специалиста паллиативной помощи управления здравоохранения Гродненского облисполкома по паллиативной помощи. Однако никаких документов специалист не предоставила. Тем более, мы являемся негосударственной общественной организацией, где директор выбирается собранием учредителей и так же снимается, — рассказывает Ольга.

После этого попыток «сменить директора» в организации пока не было.





Помещение на улице Гагарина, которое находится при детской поликлинике № 2, где в фойе когда-то был сделан уникальный безбарьерный кинотеатр и где постоянно собирались и волонтеры, и подопечные хосписа, сейчас выглядит неуютно.

Здесь, в фойе, которое является местом общественного пользования, не так давно сделали так называемую чистую зону для врачей.





Однако в хосписе утверждают, что такой необходимости не было, так как в учреждении здравоохранения есть еще несколько входов, также здесь не сделан специальный шлюз. Поэтому, считают в организации, это было организовано для того, чтобы в фойе представители хосписа ничего не проводили. Сейчас здесь дежурит вахтер и спрашивает у каждого вошедшего, что ему здесь нужно и куда он направляется.













— Помещения на базе детской поликлиники долгое время находились у нас в аренде. В одном из кабинетов мы создали уникальную сенсорную комнату. В фойе был кинотеатр, потом там волонтеры до переезда в Пышки шили СИЗы, также здесь проходили различные мероприятия. 22 октября мы получили письмо от администрации поликлиники, что до 23 декабря мы должны покинуть помещения и аренду с нами продлевать не будут, — говорит Ольга Величко.

Что касается помещения в урочище Пышки, то 1 декабря в экономическом суде Гродно состоялось первое заседание суда, на котором детский хоспис является ответчиком. Комбинат школьного питания Октябрьского района намерен выселить мастерские из своих помещений, а также требует выплатить штраф за использование помещения не по назначению (1681 рубль) и погасить просроченную аренду — 2978 рублей.





КШП настаивает, что их помещения детский хоспис использовал не по назначению. Представители хосписа говорят, что все делалось в соответствии с уставом организации.

— Наши дети совместно с волонтерами шили СИЗы для врачей города. Опять-таки, это уникальный проект, когда люди с инвалидностью участвуют в социальной жизни. Для них важно видеть, что они полезны обществу, это хорошая социализация. Никаких коммерческих проектов мы там не организовывали, — говорят в детском хосписе.





Следующее заседание по делу состоится 14 декабря. Суд дал время сторонам на примирительную процедуру.



Директор гродненского детского хосписа около помещений в Пышках. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что касается директора организации, то она была вынуждена временно уехать за границу. Об этом Ольга рассказала в своем интервью «Радыё Свабода».

По ее словам, толчком к переезду стал звонок из школы, в котором ей сказали, что готовится социальное расследование, после которого могут изъять детей из семьи.

— В тот же день мне сказали, что некая структура мною интересуется. Тогда стало несмешно. Мы переночевали дома, собрали небольшую сумку, забрали детей и утром уехали. В четверг в хоспис пришел ДФР с заявлением, что организация не платит налоги. Говорили, что и в отношении меня возбудили уголовное дело. Однако так ли это — неизвестно, потому что адвокату не дают с ним ознакомиться.

Сейчас Ольга, как и раньше, руководит благотворительной организацией. Правда, удаленно.

В интервью она рассказала, что в детском хосписе так выстроена структура, что даже дистанционно можно оказывать помощь детям. В Вильнюсе Ольга сотрудничает с коллегами из местного хосписа.



Так выглядела мастерская по пошиву СИЗов летом 2020 года

— Тут мы создаем такую систему для литовских детей, которую не получается создать в Беларуси, — рассказывала Ольга.

Что касается работы гродненского детского хосписа, то здесь стараются все делать в штатном режиме, заниматься с детьми как и раньше, несмотря на сложности.

После того как закончится аренда помещения на улице Гагарина, у организации останется лишь одно — центр паллиативной помощи на улице Игната Домейко.

По информации газеты «Гродненская правда», в области 155 детей, нуждающихся в паллиативной помощи и получающих ее. Из них 62 живут в Гродно, 14 малышей находятся в областном специализированном доме ребенка. 55,5% паллиативных маленьких пациентов страдают от заболеваний нервной системы, 23,5% — от врожденных пороков и наследственных заболеваний, 9,1% — больны онкологией.