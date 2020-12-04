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Усиленный рацион питания, дополнительные витамины и вольеры с подогревом. Обитатели Гродненского зоопарка подготовились к зимовке. Меньше всего хлопот c копытными животными, все они адаптированы к холодному климату, но и для них сотрудники готовят специальные теплые подстилки из соломы. В этом году медведи, как и положено, вовремя залегли в спячку. Особое внимание теплолюбивым животным. Экзотические птицы и приматы уже переведены в теплые вольеры, где температура не опускается ниже 25 градусов. Для каждого обитателя зоопарка специалисты разработали специальное зимнее меню.

Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка: "Во время утреннего обхода всем животным копытным раздается засушенный боярышник, рябина. Вот у нас больше всего рябину любит наша северный олень, девочка. Приматам даем витамин С теперь в рацион дополнительно. Вот это обычно в декабре, в феврале у нас идет по плану".

В зимний период животные в зоопарке будут менее активны. Наблюдать за ними можно будет уже в закрытых вольерах.