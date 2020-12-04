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В. Суслов: Решение Украины о присоединении к санкциям в отношении Беларуси несамостоятельное

04.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Решение Украины о присоединении к санкциям против Беларуси продиктовано извне. Таково мнение экс-министра экономики Украины. По словам Виктора Суслова, замалчивание истинной подоплеки таких политических решений идет вразрез с интересами украинского народа. На самом же деле поддержка санкций полностью продиктована Западом.

Как отмечают экономисты, санкционная война, которая сейчас развернулась в отношении Беларуси, может ощутимо ударить и по украинским предприятиям. В частности, около трети дизельного топлива и бензина в страну поступает из Беларуси.

 
 
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Решение Украины о присоединении к санкциям против Беларуси продиктовано извне. Таково мнение экс-министра экономики Украины. По словам Виктора Суслова,...
 
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