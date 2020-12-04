В Минске прекращено оказание плановой медпомощи в поликлиниках

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В столичных поликлиниках с сегодняшнего дня прекращается плановая медицинская помощь. В связи с особенностями эпидемиологической ситуации пациенты, записанные на прием, будут перенаправлены в другие медицинские учреждения. Информацию можно узнать в регистратуре поликлиники по месту жительства. В городских поликлиниках обеспечено оказание экстренной травматолого-хирургической помощи пациентам. Кроме этого, организована полная занятость студентов медуниверситета на период подъема заболеваемости COVID-инфекцией.

Жанна Казаченок, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: "Плановая помощь будет продолжать оказываться в Минском диагностическом центре, эндокринологическим больным – в Минском эндокринологическом диспансере, в межрайонных консультативных кабинетах стационаров, которые усилены. Узкие специалисты поликлинических учреждений направлены для работы в колл-центрах, для работы в бригадах по оказанию помощи пациентам, инфицированным COVID. То есть, произошло перераспределение".

Внесены временные изменения в режим работы городских поликлиник: обеспечен прием вызова врача на дом до 18 часов.