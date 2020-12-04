Источник материала: БT

Подарки самым горячим болельщикам от футбольного клуба "Витебск". Спортсмены побывали в гостях у воспитанников Витебского детского дома. Этой дружбе уже много лет. Ребята следят за игрой любимой команды на стадионе, посещают тренировки, а иногда и тренируются вместе с профессионалами. В детском доме есть своя футбольная команда "Энергия" и созданы все условия для занятий спортом. Один из воспитанников - Захар Червяков - сейчас входит в состав дубля ФК "Витебск" и в этом сезоне в играх чемпионата Беларуси отметился двумя голами. Спортсмены принесли детям подарки - канцелярские товары, сладости, а также сувениры с атрибутикой клуба.

Алина Баркинхоева, пресс-атташе ФК "Витебск": "Конечно, для нас это очень важно, потому что общение прививает ребятам любовь к нашему клубу и вообще к футболу, спорту в целом".

Отметим, в итоговом протоколе 30-го чемпионата Беларуси по футболу витебская команда заняла 12 место.