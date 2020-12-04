ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы - за конструктивный диалог

04.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дальнейшее развитие нашей страны зависит от каждого белоруса. Очень важно сохранить национальное единство. Люди устали от беспорядков на улицах. То, что сейчас происходит в Беларуси, важно преодолеть и сделать это цивилизованно - через конструктивный диалог.

"Страшно оказаться в той ситуации, в которой оказались другие страны, и не хотелось бы повторять их ошибки. И все-таки нам нельзя отдавать свою страну, нельзя ее дать растащить. И нам нужно вместе сейчас собраться, прийти к общему решению и вести нашу страну в развитие и в будущее".

"Люди, которые трудятся, им не надо эти демонстрации! Они спешат на работу, они идут в садик забирать малышку, они смотрят, чтобы в школу пошел ребеночек и из школы пришел – вот чем мы сегодня занимаемся. А эти люди, которые сегодня не хотят, идут на дешевизну! Им дали 20–30 рублей – и они готовы и мать, и отца продать! Но они не знают, что завтра их ждет. Они просто не понимают. Они не знают, что творят сегодня эти люди, которые сегодня ходят по улицам".

"Закон нужно блюсти. И те люди, которые уже идут практически на преступление, с ними надо принимать очень жесткие меры. Я хожу на другие мероприятия в поддержку президента, потому что я за него голосовал. Мне этот человек очень симпатичен. Я понимаю его требования о том, что надо заботиться о людях, о государстве".

"Белорусский народ всегда решал проблемы цивилизованно. У каждого человека, конечно, есть свое мнение и своя позиция. И вот эти предложения, изменения, корректировки можно вносить только с помощью диалога. Мы все разные, а Беларусь одна, и очень важно объединиться, чтобы не поддаваться провокациям и сохранить нашу родину".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дальнейшее развитие нашей страны зависит от каждого белоруса. Очень важно сохранить национальное единство. Люди устали от беспорядков на улицах. То, что сейчас...
 
Новости дня
Новости общества
 
То оттепель, то мороз. Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика