Белорусы - за конструктивный диалог

Источник материала: БT

Дальнейшее развитие нашей страны зависит от каждого белоруса. Очень важно сохранить национальное единство. Люди устали от беспорядков на улицах. То, что сейчас происходит в Беларуси, важно преодолеть и сделать это цивилизованно - через конструктивный диалог.

"Страшно оказаться в той ситуации, в которой оказались другие страны, и не хотелось бы повторять их ошибки. И все-таки нам нельзя отдавать свою страну, нельзя ее дать растащить. И нам нужно вместе сейчас собраться, прийти к общему решению и вести нашу страну в развитие и в будущее".

"Люди, которые трудятся, им не надо эти демонстрации! Они спешат на работу, они идут в садик забирать малышку, они смотрят, чтобы в школу пошел ребеночек и из школы пришел – вот чем мы сегодня занимаемся. А эти люди, которые сегодня не хотят, идут на дешевизну! Им дали 20–30 рублей – и они готовы и мать, и отца продать! Но они не знают, что завтра их ждет. Они просто не понимают. Они не знают, что творят сегодня эти люди, которые сегодня ходят по улицам".

"Закон нужно блюсти. И те люди, которые уже идут практически на преступление, с ними надо принимать очень жесткие меры. Я хожу на другие мероприятия в поддержку президента, потому что я за него голосовал. Мне этот человек очень симпатичен. Я понимаю его требования о том, что надо заботиться о людях, о государстве".

"Белорусский народ всегда решал проблемы цивилизованно. У каждого человека, конечно, есть свое мнение и своя позиция. И вот эти предложения, изменения, корректировки можно вносить только с помощью диалога. Мы все разные, а Беларусь одна, и очень важно объединиться, чтобы не поддаваться провокациям и сохранить нашу родину".