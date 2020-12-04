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Правозащитный центр "Весна" и его председатель Алесь Беляцкий получили престижную международную премию "За достойный образ жизни — 2020"

04.12.2020 12:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 декабря. Председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и его организация стали первыми белорусскими лауреатами престижной международной награды Right Livelihood Award ("За достойный образ жизни — 2020"), известной как "Альтернативная Нобелевская премия". Беляцкий и "Весна" получили награду за роль в борьбе за демократию и права человека в Беларуси, сообщает сайт центра.

Торжественное награждение состоялось 3 декабря в Стокгольме. Во время церемонии Беляцкий заметил, что вручение этой награды происходит во время, когда в Беларуси идет мирная революция. "Вот уже полгода белорусское общество ведет захватывающую борьбу за права человека, за демократию и справедливость, борьбу за право "зваться народом", как говорил наш классик Янка Купала, борьбу с последним диктором Европы и его режимом, который он строил более 26 лет. И эта борьба не проходит без жертв", — сказал правозащитник.

По словам Беляцкого, в это непростое время престижная премия "За достойный образ жизни" является для правозащитников "Весны" сильной моральной поддержкой. "Награда свидетельствует, что то, что мы делаем 24 года ради установления справедливости в нашей стране, — это правильно и необходимо. Мы расцениваем вручение этой премии не только как признание качества работы, мы воспринимаем ее как знак солидарности всего демократического мира с белорусским народом. И это четкий сигнал белорусским властям о том, что мир никогда не будет мириться с массовыми нарушениями прав человека и не примет того, что сейчас происходит в Беларуси. Если мы не хотим, чтобы Беларусь превратилась в ГУЛАГ, надо поддерживать белорусский народ сегодня и сейчас", — сказал Беляцкий.

Председатель правозащитного центра добавил, что его коллеги из "Весны" также преследуются за свою деятельность: в адрес центра постоянно поступают угрозы со стороны специального подразделения милиции. Несмотря на это, правозащитники продолжают заниматься помощью репрессированным, подчеркнул Беляцкий.

В 2020 году 18 членов и волонтеров "Весны" арестовывались и задерживались. В октябре Марина Костылянченко провела в тюрьме месяц. Третий месяц сидят за решеткой координатор волонтерской службы "Весны" Марфа Рабкова и волонтер Андрей Чепюк. Их задержали за то, что они организовывали продуктовые передачи для политических заключенных в Минске. Эту благотворительную помощь власти расценили как преступление — Рабковой и Чепюку грозит тюремное заключение до несколько лет.

Объявление победителей премии состоялось 1 октября. Кроме "Весны" в этом году награду получили иранский адвокат Насрин Сатудех, американский активист движения за гражданские права Брайан Стивенсон и экоактивистка Лотти Каннингем Рен из Никарагуа.

Беляцкий в своей речи, назвав всех лауреатов премии, сказал, что "все вместе они сделают все, чтобы этот мир стал хоть немного лучше".

Адвоката Насрин Сатудех в 2019 году приговорили к 38 годам заключения и 148 ударам плетью. Меньше месяца назад ее временно выпустили из тюрьмы из-за проблем со здоровьем, но позавчера было принято решение вернуть Насрин в тюрьму, отмечает "Весна". "Привет из Ирана, — написала Сатудех из Ирана Алесю Беляцкому по поводу получения премии. — Пользуясь случаем, я хочу поздравить вас с получением премии "За достойный образ жизни". Для меня честь и радость получить эту награду вместе с вами. Я ценю глубину вашей преданности развитию гражданского общества и предотвращению нарушений прав человека в Беларуси".


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 декабря. Председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и его организация стали первыми белорусскими лауреатами престижной международной...
 
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