Во дворе на Воронянского снесли конструкции, на которых местные рисовали БЧБ и «диджеев перемен»

Источник материала: Tut.by

В минских дворах все чаще прибегают к радикальным мерам, чтобы бороться с протестной активностью. Возле домов на Воронянского снесли конструкции, на которых несколько месяцев появлялись изображения БЧБ-флага, «Погони».





Вот такое фото прислали жители одного из микрорайонов Минска. Во внутреннем дворе дома по Воронянского, 11/5 много лет стояли конструкции, еще недавно «никому не нужные и не понятные еще до августа», пишут местные. Возможно, изначально они предназначались для выбивания ковров.

Около четырех месяцев жители окрестных домов рисовали на них БЧБ-флаги, «диджеев перемен», другие символы протестов. Проблему коммунальные службы решили радикально — стены просто снесли.

Недавно в микрорайоне Восток снесли знаковый объект — «Эйфелеву башню». Конструкция была местной достопримечательностью около 15 лет. Макет спилили после того, как кто-то перекрасил его в белые и красные цвета.



