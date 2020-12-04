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Во дворе на Воронянского снесли конструкции, на которых местные рисовали БЧБ и «диджеев перемен»
04.12.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минских дворах все чаще прибегают к радикальным мерам, чтобы бороться с протестной активностью. Возле домов на Воронянского снесли конструкции, на которых несколько месяцев появлялись изображения БЧБ-флага, «Погони».
Вот такое фото прислали жители одного из микрорайонов Минска. Во внутреннем дворе дома по Воронянского, 11/5 много лет стояли конструкции, еще недавно «никому не нужные и не понятные еще до августа», пишут местные. Возможно, изначально они предназначались для выбивания ковров.
Около четырех месяцев жители окрестных домов рисовали на них БЧБ-флаги, «диджеев перемен», другие символы протестов. Проблему коммунальные службы решили радикально — стены просто снесли.
Недавно в микрорайоне Восток
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В минских дворах все чаще прибегают к радикальным мерам, чтобы бороться с протестной активностью. Возле домов на Воронянского снесли конструкции, на которых...
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