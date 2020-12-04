Уехавший в Германию гомельский врач рассказал, сколько еще коллег последовали его примеру

Источник материала: Tut.by

Статистики о том, сколько белорусских врачей работают за границей, в открытом доступе нет. Мы пообщались с одним из гомельских докторов, который год назад уехал работать и жить в Германию и узнали, сколько он там насчитал своих земляков.





Реаниматолог-анестезиолог Роман год назад уволился из Гомельской областной больницы и уехал в немецкий Бремен. Приехал и удивился, сколько в Германии белорусских врачей. И, говорит, мужчина, специалисты продолжают приезжать.

— За два года только моих знакомых врачей около 20 человек перебрались в Германию, — рассказывает Роман. — И это притом что в этом году из-за пандемии и закрытых границ выехать удалось немногим. Знаю, что в данный момент в Гомеле «на чемоданах» еще около десяти моих коллег — большинство из них в стадии оформления виз.

Роман говорит, что сейчас уезжают лучшие хирурги, анестезиологи, гинекологи. Сам он проработал в Беларуси 7 лет. Впервые задумался об эмиграции примерно два с половиной года назад.

— Надоело жить на работе по 320 часов в месяц за «попиццот». Надоело хамство. Надоела ложь, — перечисляет причины врач.

Еще дома Роман выучил немецкий язык с нуля (на это ушло полтора года), а в Германии после переезда прошел дополнительные курсы и устроился в клинику по специальности.

Мужчина думал, будет тяжело из-за недостатка общения — все-таки языковой барьер пока достаточно ощутим, но это оказалось не проблемой: белорусских коллег на новом месте достаточно.

— Масштабы эмиграции впечатляют. У нас здесь есть сообщество для врачей, которые переехали из разных стран в Германию. В нашем чате более тысячи человек. Так вот, процентов 40% из них — белорусы.





Условиями труда и быта врач очень доволен. Работает белорусский доктор 40 часов в неделю (в Гомеле этот показатель, говорит Роман, был выше в два раза, поскольку чтобы иметь заработок в тысячу долларов, ему приходилось брать две ставки).

В Бремене семья Романа снимает дом 110 кв. м за тысячу евро в месяц — на это уходит четверть зарплаты. Оставшихся трех тысяч на жизнь, говорит, хватает с лихвой. Скоро на работу выйдет и жена Романа — она педиатр. Плюс супруги получают детское пособие в размере 205 евро на ребенка. Младшая дочка уже пошла в первый класс.



Дом, который Роман в Бремене снимает с семьей

На вопрос, почему выбрал для переезда Германию, Роман отвечает, что, конечно, можно было уехать и в другие страны. Но выбор не так уж и велик. Например, достаточно простая и прозрачная система подтверждения диплома в Польше и Чехии. А вот в Англии и США с решением этого вопроса белорусским врачам справиться намного сложнее. Проще всего в России, точнее в Москве, но ехать туда жить доктор категорически не хотел.

— Около десяти лет назад Германия столкнулась с нехваткой докторов и ввела упрощенную нострификацию диплома для иностранных врачей. Помню, наш первый доктор уехал в 2012 г. И с тех пор это уже проторенная дорога. Все начали учить язык. Разница и по условиям труда, и по отношению к тебе как к специалисту в Германии и в Беларуси просто огромная. И она не в пользу белорусской системы здравоохранения, — говорит Роман.



