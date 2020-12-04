В Бресте умер 42-летний участник протестов Роман Решецкий

Источник материала: Tut.by

4 декабря умер 42-летний брестчанин Роман Решецкий, сообщили TUT.BY его близкие.



Роман Решецкий

Роман умер в своей квартире. Точную причину произошедшего установят эксперты. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле брестчанина не обнаружено.

— Никто не может ничего сейчас сказать. Врачи вроде бы сказали, что смерть ненасильственная. Побоев нет, — рассказали TUT.BY близкие Романа.

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» со ссылкой на сестру Романа, у него остановилось сердце.

3 декабря в квартире Решецкого судебные исполнители проводили опись имущества, писала «Брестская газета» . По словам друзей, несколько лет на мужчине висел штраф из-за нарушений ПДД, он не мог его оплатить. Накануне смерти Роман был сам на себя не похож — был очень расстроен.

Роман Решецкий являлся активным участником протестного движения, сообщает «Брестская газета» . В сентябре его осудили на 15 суток ареста за участие в воскресном марше. Когда после освобождения он пришел в РОВД, чтобы забрать изъятый БЧБ-флаг, его опять закрыли на трое суток до суда: мол, требуя флаг, он «назойливо приставал к сотрудникам милиции». Тогда суд отправил дело на доработку, а в конце ноября Роману пришло письмо: производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с истечением сроков наложения административного взыскания.

В этом году Решецкого не раз задерживали по статье 23.34. Последний раз — в минувшее воскресенье. В заключении он провел трое суток и 2 декабря вышел на свободу.

У Романа осталось четверо детей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. В местах лишения свободы Роман Решецкий провел в общей сложности 15 лет. Из них 12 — за убийство. Об этом он сам рассказал в видеоролике, который записали после его задержания. Эти судимости брестчанин назвал ошибками прошлого.