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В Бресте умер 42-летний участник протестов Роман Решецкий
04.12.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 декабря умер 42-летний брестчанин Роман Решецкий, сообщили TUT.BY его близкие.
Роман умер в своей квартире. Точную причину произошедшего установят эксперты. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле брестчанина не обнаружено.
— Никто не может ничего сейчас сказать. Врачи вроде бы сказали, что смерть ненасильственная. Побоев нет, — рассказали TUT.BY близкие Романа.
Как
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Роман Решецкий являлся активным участником протестного движения, сообщает
В этом году Решецкого не раз задерживали по статье 23.34. Последний раз — в минувшее воскресенье. В заключении он провел трое суток и 2 декабря вышел на свободу.
У Романа осталось четверо детей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. В местах лишения свободы Роман Решецкий провел в общей сложности 15 лет. Из них 12 — за убийство. Об этом он сам рассказал в видеоролике, который записали после его задержания. Эти судимости брестчанин назвал ошибками прошлого.
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По предварительной информации, смерть не носит криминального характера.
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