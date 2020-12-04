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Агрессивная реакция на замечание

04.12.2020 14:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

4 года лишения свободы за хулиганство и надругательство над госсимволом. Такой приговор вынес обвиняемому суд Октябрьского района Минска. Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 5 октября - на следующие сутки после очередных воскресных шатаний митингующих. Вероятно, на парня повлияли призывы крушить и ломать. Прогуливаясь, молодой человек обратил внимание на флаг на здании автовокзала "Центральный" и решил его снять. Забрался на перила и вырвал государственное полотно вместе с флагштоком.

С момента задержания 19-летний юноша находился под стражей. Наказание он будет отбывать в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован.

 
Теги: Минск
 
 
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4 года лишения свободы за хулиганство и надругательство над госсимволом. Такой приговор вынес обвиняемому суд Октябрьского района Минска. Согласно материалам...
 
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