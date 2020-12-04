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Региональный отбор на конкурсы вокалистов "Славянского базара"

04.12.2020 14:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Региональный отборочный тур на "Славянский базар" прошел в Гродно. Более полусотни вокалистов со всей области пытаются пробиться на международный фестиваль искусств. Жюри прослушало сразу две возрастные группы участников - детского конкурса и исполнителей эстрадной песни. Все конкурсанты уже имеют опыт концертных выступлений и побед в международных или республиканских фестивалях.

Дмитрий Кочеровский, солист Национального концертного оркестра Беларуси, председатель жюри: "Конкурс вокальный, конечно, конкурс песни. Поэтому будем слушать по две песни, оценивать, ставить оценки и потом уже будем отбирать более сильных, успешных ребят. Заявлено 35 детей и 30 взрослых. Планируем отобрать по 5 человек из каждой группы для участия в продолжении, в следующем туре".

Карина Карпович, участница студии эстрадного вокала: "Я очень долго готовилась, так как это важный для меня масштабный конкурс. Это была моя мечта - поучаствовать на таких классных конкурсах. Песни я выбрала тоже достойные, и, как мне кажется, с ними можно чего-то достичь. И я буду очень стараться добиться своей цели".

Аналогичные отборочные туры прошли уже в Гомеле, Могилеве и Борисове, сегодня на очереди Витебск, а дальше Минск. Завершится первый этап 11 декабря в Брестской области.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Региональный отборочный тур на "Славянский базар" прошел в Гродно. Более полусотни вокалистов со всей области пытаются пробиться на международный фестиваль...
 
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