Наталья Кочанова встретилась с будущими журналистами: «Зарплата невысокая - это правда»

Источник материала: Tut.by

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 4 декабря приехала на встречу со студентами факультета журналистики БГУ. В начале мероприятия она отметила, что собиралась пообщаться с будущими сотрудниками СМИ уже несколько лет, но все никак не получалось. Студенты факультета, в свою очередь, сообщили TUT.BY, что вход на встречу был по спискам, а вопросы, адресованные к главе Совета Республики, некоторые преподаватели проверяли заранее. О чем Кочанова говорила через месяц после предыдущей встречи с учащимися БГУ ? Рассказываем (в основном темы касаются высшего образования).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О нехватке журналистов

«Есть проблема в регионах, на местах, со специалистами этого профиля — журналистами. Потому что сегодня из 127 районных газет <…> только 48% главных редакторов этих газет имеют профильное образование. Все остальные работают — ну… Кого подберут там, на местах».

О распределении

«У нас же кто учится на бюджете, кто не на бюджете — поставлена задача: первое рабочее место должно быть ребятам определено, и они должны получить распределение. Так вот, что касается распределения: то ли мы не распределяем туда, где есть запросы, то ли нет желания идти работать в эти государственные средства массовой информации, а больше желания идти в какие-то другие структуры… В любом случае государство направляет средства на подготовку специалистов, чтобы они возвращались [в родной город] и работали по тем специальностям, по которым они обучались в вузах и средних специальных учебных заведениях. Конечно, для нас это очень важно».

После этого студент 3-го курса, который представился Иваном, отметил: условий для того, чтобы студенты выезжали в регионы, нет. Часто молодым специалистам предлагают низкую зарплату, не предоставляется жилье, а также они сталкиваются с рядом других проблем, которые им нужно дополнительно решать. Студент спросил у главы Совета Республики, как можно исправить такую ситуацию.

Кочанова ответила:

«Вы правы. Молодой человек, который жил в новеньком общежитии и учился, приезжает по распределению, и ему даже не предоставлены нормальные условия для проживания… Мы прекрасно понимаем, что этим, конечно, должны заниматься местные органы власти, если ты хочешь, чтобы к тебе приехал хороший специалист. <…> Конечно, местные органы власти обязаны подыскать что-нибудь. Тем более что сейчас есть такая форма жилья (…), как арендное.

Что касается заработной платы… Эти организации у нас не бюджетные, они хозрасчетные. Как правило, они находятся на хозрасчете. Почему я говорила [раньше] про главного редактора? Потому что это, как правило, руководитель этой организации или учреждения, который должен думать о том, как ему заработать средства, чтобы дать достойную заработную плату. То, что заработная плата невысокая, — это правда. Я посмотрела среднюю по статистике тех молодых специалистов, которые выезжают работать в регионы. Поэтому и здесь надо изыскивать формы или возможности для того, чтобы заплатить — какую-то доплату сделать молодому человеку, который приехал, чтобы ему было интересно. Потому что при нынешней заработной плате эта работа… я скажу, что неинтересна».

О целевом направлении

«Сейчас речь идет о том, что целевые направления должны быть. Почему? Потому что на недавней встрече в одном городе Витебской области мне главный врач говорит: „Понимаете, надо целевые направления сегодня [ввести] в медицинские вузы, не только для сельской местности, — там есть для сельской местности целевые направления, — а распространить это на города“. Потому что приезжают специалисты, два года отработали — и уезжают. А если бы это было целевое направление… Как правило, это значит, что молодой человек возвращается туда, откуда он приехал, где он жил, по крайней мере у него есть жилье, хотя бы родительское. Получается, эта форма будет использована больше в работе, задача поставлена Министерству образования. Уже при наборе на следующий год это будет предусмотрено».