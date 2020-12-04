История единственной независимой газеты Гродненщины, которая выходила 24 года, а сейчас все сложно

Источник материала: Tut.by

Единственное независимое общественно-политическое и старейшее в Слониме издание «Газета Слонімская» сейчас в печать не выходит. После того, как в начале ноября в редакции и дома у издателя и главного редактора Анны Володащук прошли обыски, выход газеты решили временно приостановить. А сама Анна уехала за границу, опасаясь за свою безопасность. TUT. BY поговорил с Анной Володащук о трудностях издания независимой газеты в небольшом городе и о проблемах с распространением независимой прессы в регионе.



Фото: mediakritika.by

«Газета Слонімская» начала выходить еще в 1938 году. Первым редактором того издания были белорусский поэт и прозаик Сергей Новик-Пеюн и его жена Людмила. Тогда газета выходила на польском языке. Правда, успели напечатать только 4 номера. После этого Сергей Новик был арестован польскими властями и отправлен в тюрьму в Барановичи. Был освобожден Красной армией в сентябре 1939 года, но к изданию городской газеты не вернулся, продолжив работать в системе народного образования Слонимщины, стал директором Слонимского районного краеведческого музея. Во время войны за связь с партизанами был арестован немцами. Чудом избежал расстрела. В 1944 году был арестован уже сотрудниками НКГБ, был осужден за «измену родине» на 10 лет лишения свободы и отправлен на Колыму. Откуда потом вернулся в Слоним.

В 1997 независимое издание «Газета Слонімская» возродили, и почти 24 года оно оставалось «на плаву».

Основателем и главным редактором возрожденной газеты стал Виктор Володащук, который скончался после продолжительной болезни 26 июня 2019 года.

После его смерти главным редактором стала его вдова — Анна Володащук.

Первый номер обновленной «Газеты Слонімскай» вышел 24 апреля 1997 года. Тогда тираж был три тысячи экземпляров, потом вырос до 12,5 тысяч. В редакции трудилось несколько человек — журналисты, рекламный отдел, верстальщики, корректор и бухгалтер.

— В общем, такая маленькая, но гордая редакция, — говорит Анна.

Издание распространялось на территории не только Слонима и района. Газета «доезжала» до своих читателей в Зельвенский, Мостовский, Волковысский, Новогрудский и другие районы.



Так распространяли газету, когда в киосках продавать было нельзя. 2014 год. Фото: mediakritika.by

Серьезные проблемы у газеты начались в 2006 году, когда ее исключили из подписных каталогов «Белпочты» и перестали распространять через киоски «Белсоюзпечать». Тираж упал в два раза. Тогда же редакции не продолжили договор аренды. Найти помещение в маленьком Слониме было сложно. Но как-то «выплыли».

Помещение нашли, организовали «бабушек-распространителей», к которым местные жители, говорят, выстраивались в очередь с самого утра за новым номером.

Женщин с тележками, загруженными экземплярами газеты по средам, а именно в этот день выходила газета, можно было встретить на центральных улицах города, на рынке и площадях. Подписчикам из региона газету отправляли бандеролями, развозили на машинах, передавали попутками. Снова «выплыли».

В 2008 году слонимское издание было признано лауреатом международной премии фонда газеты «Die Zeit» — «Молодая пресса Восточной Европы». Газета также награждена грамотой Белорусской ассоциации журналистов «За преданность профессии».

В 2017 году газету вернули в киоски «Союзпечати», а также была возобновлена подписка на почте.

В 2020 году впервые за историю современной «Газеты Слонімскай» ее выпуск был приостановлен.



Анна Володащук

Анна Володощук вспоминает, что все началось 6 ноября, когда ей принесли повестку в милицию.

— Она была на 9 ноября. Ну что ж, надо, так явлюсь. Пошла я туда с адвокатом, так как вообще была впервые в отделении милиции и хотела выяснить, что же я такого натворила. Предполагала, что это может быть за 25 октября, когда в центре Слонима собрались люди на акцию протеста. Тогда они попытались вызвать на диалог власть города, но когда к ним никто не вышел, они отправились в парк, чтобы просто пообщаться. Там активисты приняли резолюцию. Все это время сотрудники милиции, конечно, снимали на камеру происходящее и фотографировали собравшихся. Я подумала, раз раньше уже вызывали активистов, то тут и до меня просто дошла очередь, — говорит Анна.



Фото: mediakritika.by

За тот пикет, кстати, в Слониме судили местных жителей. Так, за сбор в парке около памятника Льву Сапеги, 3 декабря были оштрафованы местные жители Владимир Литвин (1080 рублей) и Ольга Кучинская (810 рублей). До этого, как говорят местные жители, за тот пикет было осуждено несколько десятков человек из Слонима и района.

Что касается Анны, то в отделении милиции ей рассказали, что возбуждено уголовное дело по двум статья — 188 «Клевета» и 369 «Оскорбление представителя власти»

Якобы, кто-то разместил в одном из Telegram-каналов оскорбительный комментарий в адрес одного из членов избирательной комиссии.

— И вот мне сказали, что по данным делам я прохожу в качестве свидетеля. Но сотрудник милиции сразу же заметил, что, мол, от свидетеля до подозреваемого — полшага. На что адвокат сказал: «Все же шаг». Там нам сказали, что нужно провести обыск. На него сначала не было постановления, его нам там, в отделении милиции, так и не предъявили, сказав, что сначала проведут обыск, а потом выдадут постановление, — рассказывает Анна.

В итоге и в ее квартире, и в редакции прошли обыски. Была изъята вся техника и в редакции, и дома.

— Выпускать газету в таких условиях оказалось невозможно. Но главное, что к тому оскорблению я вообще не имею никакого отношения. Я даже не знаю, что там и кто писал. После обысков сотрудники редакции были, конечно, шокированы произошедшим. Во-первых, для нас всех это стало неожиданностью, а во-вторых, сотрудники милиции сорвали выход очередного номера «Газеты Слонимской» и рекламной газеты «Отдушина». Мы нарушили договорные обязательства перед читателями и рекламодателями. Пользуясь случаем, хочу принести извинения всем за эту ситуацию. Мы верим, что все скоро закончится и мы снова будем работать. Но пока пришлось все приостановить. Также мы не смогли вовремя выплатить заработную плату своим работникам. Хотя мы просили сотрудников милиции, которые проводили обыск, оставить хотя бы системные блоки от компьютеров в бухгалтерии, так как на следующий день, 10 ноября, мы обязаны были выплатить зарплату. Но наши просьбы милиционеры проигнорировали. Работа редакции была полностью парализована. Вот так, в один миг была приостановлена деятельность редакции «Газеты Слонімскай», которая функционировала почти 24 года.



Фото: gs.by

Анна считает комментарий в одном из Telegram-каналов лишь поводом для приостановлении деятельности независимой газеты.

— Наши журналисты и я с сыном Евгением постоянно присутствовали практически на всех мирных акциях, которые проходили в Слониме. Мы должны были донести до наших читателей правдивую и объективную информацию. Мы ходили на многие судебные разбирательства по административным делам по статье КоАП 23.34. Мой сын Евгений также, кстати, по ней был осужден, несмотря на то, что выполнял свой профессиональный долг и находился на площади в качестве журналиста. Забрали его, когда он возвращался в редакцию с одной из мирных акций, которые проходили в Слониме. При этом забирали люди в штатском, ему не представились. Доставили в милицию, составили протокол, потом суд. В общем, обычная история для нашего времени.

После обысков, опасаясь уголовного преследования Анна с сыном решили уехать из страны.

— Принимать это решение было сложно. В Беларуси пришлось оставить все, уезжали мы в неизвестность. Но другого выхода тогда мы не видели. Оставаться в стране, где тебе «полшага» до уголовного дела и тебе прямо про это говорят, было опасно. Понимаете, «Газета Слонімская» была делом всей нашей жизни. Это не просто какие-то высокопарные слова, это так есть. Вся семья работала на то, чтобы газета выходила и доходила вовремя до читателей. Нам было важно донести до людей объективную информацию. Но оказалось, что все это можно развалить за один день, просто забрав всю нашу технику.

Сейчас сотрудники газеты — в поисках новой работы, помещения редакции пустуют и закрыты. Однако и главный редактор и журналисты говорят, что сейчас будут пробовать развивать сайт издания.