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Станция Минск-Пассажирский засияла яркими огнями

04.12.2020 17:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская железная дорога украшает вокзальные комплексы к новогодним праздникам. Станция Минск-Пассажирский засияла яркими огнями. На Привокзальной площади - новогодняя елка. Ее ветки украсили почти 2 с половиной тысячи игрушек. Место рядом с зимней красавицей заняли блестящие снеговики. Финальным аккордом стала гирлянда длиной более 1,5 километра. Зал ожидания украсили гирляндами в красно-золотой и сине-серебряной цветовой гамме. А на третьем этаже уютно разместилась тематическая фотозона: гости и жители столицы могут отдохнуть в компании эльфов на фоне "Полярного зкспресса". Кроме привычных новогодних украшений, появились и новинки.

Украшать железнодорожные вокзалы начали во многих городах. Планируется, что к середине декабря все засияют праздничными огнями.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская железная дорога украшает вокзальные комплексы к новогодним праздникам. Станция Минск-Пассажирский засияла яркими огнями. На Привокзальной площади -...
 
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