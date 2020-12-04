Источник материала: БT

Атмосферные локации на улицах столицы. В Минске монтируют световые инсталляции. Новые конструкции в этом году появились в районе улиц Маяковского и Денисовской. Засияют арт-объекты и на пересечении Ванеева - Рокоссовского, а также на Игуменском тракте. Работы ведутся и на Октябрьской площади. Сейчас там устанавливают 8 световых деревьев. Это новинка новогоднего сезона.

Всего же в Минске более 60 световых конструкций и сотня километров стационарных гирлянд. Их, а также архитектурную подсветку включают одновременно. За световым оформлением в круглосуточном режиме следит оперативно-диспетчерская служба.

Сейчас специалисты продолжают устанавливать праздничные композиции и елки. Все засияет в середине декабря.