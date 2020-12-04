«Вещи по схеме БЧБ». В Сети появилась странная бумага с адресами квартир, где вывешена «символика»

Источник материала: Tut.by

В Сети появился список адресов в Заводском районе Минска, где в окнах или на балконах квартир якобы висят не только флаги, но и вещи, полотенца, полоски, сердечки «по схеме БЧБ». TUT.BY пытался понять, что это значит.



Фото: читатель TUT.BY

Андрей живет на улице Варвашени, у него на балконе на вешалках висят три майки — белая, красная и белая. Сегодня увидел свой адрес в странном списке с интересной формулировкой — «вещи по схеме БЧБ».

В бумаге — 28 адресов, где 2 декабря «были выявлены флаги с символикой на окнах и балконах».





Минчанин говорит, что впервые этот список попался ему на глаза в LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов).

— Увидел гневное сообщение от одного парня — о том, как тут жить, как тут строить бизнес, если люди занимаются такой ерундой. Обсуждается это и в районном чате, некоторые соседи тоже нашли в списке свои квартиры.

Собеседник говорит, что майками на его балконе прежде никто не интересовался.

По информации источника TUT.BY, электронные письма с таким списком рассылали по ЖЭУ из «ЖКХ Заводского района».

— Сказано, что нужно сфотографировать эти окна и прислать снимки — есть там то, что указано в бумаге, или нет. Но откуда вообще этот список взялся, неизвестно.

Однако в «ЖКХ Заводского района» опровергли эту информацию.

— Мы не знаем, откуда это. Мы не рассылали такое, у нас другие функции. Сами очень удивлены.



Так балкон с белыми и красными майками выглядит снаружи. Фото: читатель TUT.BY