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Прогноз погоды на 5 декабря
04.12.2020 18:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. 5 декабря местами по республике сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с, на отдельных участках дорог - гололедица.
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Погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. 5 декабря местами по республике сохранится усиление...
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